Notas Jurídicas

Estão abertas até o dia 25 de abril, às 12h, as inscrições para o 6º Colóquio das Curatelas, que será realizado no mesmo dia, às 14h, no auditório do 13º andar do TJ-RS (Av. Borges de Medeiros, 1565). Com mediação do desembargador Luís Gustavo Lacerda, o evento reunirá especialistas para debater o tema "Direitos e deveres dos curadores", com a participação da Procuradora de Justiça Maria Regina Fay de Azambuja. Para participar, é necessário enviar o nome completo para o e-mail: [email protected]

Em cerimônia realizada no auditório da sede da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS), o advogado Rodrigo de Medeiros Silva foi reconduzido ao cargo de ouvidor-geral da instituição. A solenidade ocorreu na manhã desta quinta-feira (10). Ele continuará no posto para o biênio 2025/2027.