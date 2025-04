Notas Jurídicas

A Defensoria Pública do RS e a Corsan assinaram um termo de cooperação para análise e resolução extrajudicial de reclamações relacionadas aos serviços de água e esgoto. O acordo busca solucionar, de forma célere e articulada, questões como interrupções no fornecimento, obras que afetam a rede, cobrança para ligação ao esgoto, valores das tarifas, cobrança consolidada em boletos únicos, cortes no fornecimento, entre outras.

A OAB/RS, por meio da Comissão da Criança e do Adolescente (CCA), está realizando a Campanha Páscoa Solidária 2025 - que visa arrecadar chocolates e ovos de Páscoa. A campanha visa oportunizar uma Páscoa mais alegre para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social atendidos pela Rede Calábria. A arrecadação seguirá até a manhã do dia 16 de abril e a distribuição será feita a partir das 14h30 do mesmo dia. Informação sobre locais para doação no site da entidade gaúcha.