O Jornal da Lei contará ao longo deste mês, cinco grandes casos que movimentaram a Justiça gaúcha. Na matéria que abre a série, a reportagem relembra o assassinato de José Antônio Daut.

Fazia frio de menos de 5°C em Porto Alegre, quando o telefone do jornalista Luiz Artur Ferraretto, hoje professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), tocou depois da meia-noite do dia 5 de junho de 1988. Era, na época, seu coordenador de redação na Rádio Gaúcha para dizer que o deputado e radialista José Antônio Daudt havia sido assassinado. Quase 40 anos depois, as autoridades ainda questionam: "quem matou Daudt?".

Ele foi atingido por dois disparos de espingarda na frente de casa, na rua Quintino Bocaiúva, área nobre da Capital, por volta das 22h20min, do dia 4 de junho. Ele morreu naquela mesma madrugada, à 0h40min, aos 48 anos, após agonizar no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS). Depois de 36 anos, o assassino segue impune. O principal suspeito, o também deputado Antônio Carlos Dexheimer Pereira da Silva, foi julgado e absolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS).

"Confesso que não consegui reagir, fiquei estupefato", lembra Ferraretto. Logo após a ligação, um carro da redação levou ele até a Assembleia Legislativa do RS, onde o velório se estendeu por longas horas. "Fiquei até o final da manhã. Chegou o corpo, entrevistei algumas pessoas e entrei no ar". A noite do colega de emissora Renato Dornelles foi diferente, ele era o único que já estava de plantão na redação de Zero Hora.

"Tinha chegado da rua, estava fazendo outras matérias, e o telefonista queria falar comigo com urgência. O pessoal do 11º Batalhão da Polícia Militar queria conversar. Na ligação, disseram que o deputado Daudt tinha sofrido um atentado e sido levado para o pronto-socorro", relembra. Na época, havia um posto policial dentro do HPS. "Quando cheguei, ouvi do policial: "Renatinho, o homem não vai resistir! Ele está com dois grandes furos de bala na altura do ombro", com isso, já me apavorei", conta Dornelles.

Logo na sequência, a música que tocava na programação deu início à cobertura da morte de Daudt. De acordo com Dornelles, vários deputados estavam no HPS e o nome de Dexheimer foi dito pela primeira vez por um dos amigos como um dos suspeitos. Ele era colega de Daudt na bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), atual MDB, e, segundo arquivos históricos, o motivo para efetuar os disparos seria passional. Dexheimer estaria com ciúmes de Vera, de quem tinha se separado há três meses.

Com o assassinato, fatos da vida pessoal do Daudt vieram à tona. Em depoimento na Assembleia, o deputado chegou a mencionar que tinha um filho biológico. Porém, segundo registros da época, se tratava de um jovem modelo que apenas morava com ele.