Caso de Ingrid Guimarães é abusivo, indica advogada

No domingo dia 9, a atriz Ingrid Guimarães utilizou suas redes sociais para denunciar um caso de constrangimento sofrido por ela durante voo da American Airlines. Segundo o relato da artista, em uma viagem que saiu de Nova York rumo ao Rio de Janeiro, na sexta-feira anterior, ela foi escolhida, segundo critérios da própria companhia, para sair do assento que havia comprado, na econômica premium, e mudar para a classe econômica do avião - prática chamada de downgrade. Isso porque um passageiro da executiva havia quebrado a sua poltrona e precisava ser realocado.

De acordo com o vídeo divulgado nas redes, Ingrid foi exigida a mudar de lugar sem muitas explicações, e com ameaças por parte dos comissários de bordo. Quando se recusou, os funcionários da empresa informaram que ela "nunca mais viajaria" com a companhia, e ameaçaram: "você vai levantar por bem ou por mal".

Um dos comissários informou que o avião não poderia levantar voo porque uma passageira não estava cooperando, enquanto apontava para Ingrid. Em meio a xingamentos de outros passageiros, a atriz mudou de lugar, e recebeu um voucher colocado de forma apressada em suas mãos (um desconto de 300 dólares para um próximo voo com a American Airlines). "Eu vivi uma situação abusiva, violenta e injusta. Eu fui coagida na frente do voo inteiro a fazer o que a American Airlines queria", disse a atriz em vídeo no Instagram.

Segundo a advogada especialista em Direito do Consumidor, Bruna Suzanne, o chamado downgrade é a prática de rebaixar o assento do consumidor, e acontece por diversos motivos, dentre eles problemas técnicos e overbooking (prática de vender mais passagens do que o número de assentos disponíveis). "Não há nenhuma proibição legal quanto à medida, mas é importante que o passageiro saiba como ser recompensado. Afinal, o consumidor pagou por um serviço que não recebeu".

De acordo com Suzanne, o mais importante é o registro do acontecimento, para ter provas em caso de recorrer judicialmente: solicitar que a companhia aérea faça uma declaração por escrito; registrar por vídeo; foto; e no caso de constrangimento como o vivido por Ingrid Guimarães, se resguardar de testemunhas.

Com as provas, o passageiro pode solicitar uma prestação pecuniária. Também, pode ajuizar uma ação judicial requerendo uma ação de danos morais. "Essa é uma prática abusiva a depender da situação. No caso da Ingrid Guimarães, houve ali toda uma questão de coação, de desrespeito, de humilhação. Então, se isso acontecer dessa forma, o passageiro deve sim procurar um advogado", indica.