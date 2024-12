Agenda jurídica

O Gabinete de Estudos Climáticos, GabClima, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, recebeu na última quinta-feira, o Selo de Excelência Ambiental, na categoria Desastres Socioambientais: iniciativas para prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução. O prêmio é concedido pela Comissão de Meio Mmbiente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A coordenadora do Gabclima, procuradora de Justiça Sílvia Cappelli, recebeu o prêmio em Brasília.

A Lippert Advogados comemorou seus 60 anos em um evento realizado ontem no Theatro São Pedro. O escritório atua em diferentes áreas jurídicas e conta com a participação de profissionais especializados e experientes. O atendimento personalizado e o trabalho realizado dentro do conceito da interdisciplinaridade são a marca destas seis décadas de serviços jurídicos prestados pelo grupo.