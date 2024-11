Agenda jurídica

O Iargs celebra nesta quarta-feira seus 98 anos de fundação com uma sessão solene e jantar de confraternização. Durante o evento, o professor Dr. Roque Antonio Carrazza será homenageado com a Láurea de Reconhecimento, e novos associados tomarão posse. A celebração acontece às 20h, no Hotel Plaza São Rafael, no Centro Histórico de Porto Alegre. Os ingressos, no valor de R$ 220, podem ser adquiridos entrando em contato com a secretaria do Iargs pelo WhatsApp (51) 3224-5778 ou pelo e-mail [email protected] . A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) promoverá, na próxima sexta-feira, a "Oficina da Pessoa Idosa: um diálogo com a população idosa". O evento será on-line e a aberto ao público. A iniciativa é do Núcleo de Defesa da Pessoa Idosa. O encontro on-line tem início previsto às 13h30 e as inscrições podem ser realizadas pelo e-mail [email protected]