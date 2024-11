Agenda jurídica

O MPRS promove, nesta terça, às 16h30min, em registro ao Dia da Consciência Negra, o debate "A ideia de Justiça e a Matriz Africana". O objetivo é discutir a configuração do conceito de justiça na tradição de matriz africana e debater a trajetória do negro no Judiciário. O evento ocorre no auditório do Palácio do MPRS (Praça Marechal Deodoro, 110), na Capital.

Estão abertas as inscrições para o 6º Colóquio das Curatelas, que reunirá especialistas para debater o tema "Direitos e Deveres dos Curadores". O evento ocorrerá no dia 6/12, às 14h, no auditório do 13º andar do edifício-sede do TJ-RS. A mediação será conduzida pelo desembargador Luís Gustavo Lacerda. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail: [email protected]