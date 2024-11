Agenda jurídica

Os bacharéis em Direito que estejam cursando especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado ou que concluíram a graduação há no máximo cinco anos podem concorrer a uma vaga no Programa de Residência Jurídica do TJ-RS. Os interessados têm até hoje para efetuar a inscrição no www.cieers.org.br. O valor da bolsa auxílio, incluindo vales alimentação e transporte, é de R$ 3.163,82. Hoje tem início a 29ª Jornada Internacional de Direito, em Porto Alegre. O encontro acontecerá no Palácio do Ministério Público do Estado, no Centro Histórico da Capital. Em razão das inscrições para o evento presencial estarem esgotadas, será disponibilizado um link para assisti-lo online gratuitamente no site www.jornadadedireito.com. Em 2025, o evento já está programado para Gramado.