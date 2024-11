Agenda jurídica

O curso de Direito da UniRitter receberá uma sessão de julgamento didática do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), na noite desta quinta-feira, das 19h às 21h. O evento, aberto ao público, ocorrerá no Auditório Master do campus Zona Sul do centro universitário (Rua Orfanotrófio, 555).

A Faculdade de Direito da Ufrgs, com o apoio dos Tribunais do Rio Grande do Sul, promoverá a "XI Jornada de Soluções Autocompositivas: Unindo Forças" durante o mês de novembro e início de dezembro. O evento, aberto ao público, será dividido em três momentos: a pré-jornada, que ocorrerá no dia 8 deste mês; a jornada principal, nos dias 21 e 22; e a pós-jornada, marcada somente para 4 de dezembro. Todas as atividades serão realizadas nas dependências da faculdade.