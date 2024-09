Agenda jurídica

A Corregedoria-Geral da Justiça do RS promove, nesta quinta-feira, a audiência pública Justiça e Diversidade, que propõe um amplo debate sobre os direitos assegurados à comunidade LGBTQIAPN e as barreiras para que se tornem efetivos, entre outras coisas. O evento será realizado das 13h30min às 17h, no Auditório Osvaldo Stefanello, no 6º andar do Palácio da Justiça, Centro Histórico da Capital;

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) lança, nesta quarta-feira, uma ferramenta que auxilia os advogados na distribuição dos processos judiciais para os usuários do seu principal sistema de processo eletrônico, o eproc. A solenidade será realizada no auditório do 13º andar do TJRS, às 14h, com a presença do Presidente da Corte, Desembargador Alberto Delgado Neto.