Agenda jurídica

O Tribunal de Justiça do Estado está apoiando a campanha que incentiva a adoção de animais resgatados nas enchentes. Denominada Piquete Adotchê, a ação ocorre no próximo final de semana do Acampamento Farroupilha, no estacionamento da sede institucional do Ministério Público do Estado (Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, em Porto Alegre).