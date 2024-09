Agenda jurídica

Após quatro meses da enchente que deixou o Centro da Capital debaixo d'água, os atendimentos presenciais da Defensoria Pública do Estado (DPE) estão de volta ao prédio-sede. Mesmo com o local ainda em reforma, os cidadãos podem buscar o auxílio da DPE novamente na Rua Sete de Setembro, 666, mas o acesso será pela lateral do prédio, na Rua João Manoel. O horário de atendimento será das 8h às 17h30min. A Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre promove palestra com o promotor Alex Fadel sobre Habeas Corpus e colaboração premiada. Membro do Ministério Público do Estado do Paraná, Fadel também é professor de curso preparatório para a carreira jurídica. O evento virtual ocorre nesta quinta-feira e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas no www.prefeitura.poa.br/pgm/eventos.