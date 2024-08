Agenda jurídica

Na próxima quarta-feira será realizada a tradicional reunião-almoço do IARGS. O convidado será o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado, Dr. Alexandre Saltz, que falará sobre "Impactos e Desafios Frente ao Desastre Ambiental do Rio Grande do Sul". O encontro ocorre no Salão Germânia, a partir das 12h, na Av. Independência, 1.299 - 6º andar.

As inscrições para a 6ª edição do Dia do Encontro vão até esta quinta-feira. O evento é realizado pela Coordenadoria da Infância e Juventude do RS, com o objetivo de aproximar pretendentes à adoção de crianças e adolescentes aptos a uma nova família. O encontro acontecerá no dia 19/10, das 13h às 17h, em Porto Alegre. Dúvidas podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected]