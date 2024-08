Agenda jurídica

Recentemente, o Aplicativo Adoção do TJ-RS completou 6 anos. Nesse período, a ferramenta possibilitou 141 adoções, entre elas 37 grupos de irmãos adotados e 17 crianças com deficiência. Hoje, o App tem 209 perfis de crianças e adolescentes. A plataforma tem por objetivo humanizar a busca, através de vídeos e fotos dos jovens, e proporcionar a flexibilização dos perfis tradicionalmente desejados por quem deseja adotar. Com o tema "Desafios da Modernidade: Sustentabilidade e Desenvolvimento", a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul promoverá a 16ª edição do Congresso Estadual do Ministério Público, de 11 a 14 de setembro, em Gramado. O evento reunirá promotores e procuradores de Justiça de todo o Brasil, além de palestrantes e representantes dos colegiados nacionais da Instituição. Inscrições pelo www.amprs.com.br/congresso.