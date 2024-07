Agenda jurídica

A comemoração dos 125 anos da Faculdade de Direito da UFRGS terá início por meio de um jantar solene que acontecerá no próximo dia 2 de agosto, na Associação Leopoldina Juvenil, às 20h. O jantar é promovido pela Associação Gestora do Fundo Patrimonial da Faculdade.

Será realizado nesta terça-feira, às 14h, o ato de instalação do Comitê Gestor Local da Política Judiciária da Primeira Infância, com a presença do presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Alberto Delgado Neto. O evento ocorre no 7º andar do Palácio da Justiça, em Porto Alegre.