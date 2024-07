Agenda jurídica

A população de regiões atingidas pela grande enchente de maio pode contar com a Cartilha Volta para Casa com Segurança, com informações importantes para a avaliação da parte elétrica e hidráulica das casas e sua correta limpeza. O material é produzido pela Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (Apergs) e pode ser acessado por meio das redes sociais e pelo site da entidade. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Núcleo de Defesa da Pessoa Idosa, realizará a Oficina da Pessoa Idosa no próximo dia 26, às 13h30min. O evento, que será online e gratuito, abordará temas relacionados à violência, saúde e aspectos psicossociais das pessoas idosas. A oficina é direcionada ao público externo e interno. Mais informações pelo e-mail: [email protected]