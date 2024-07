O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região abriu processo seletivo para estágio em Direito e outros 16 cursos de Ensino Superior. As inscrições podem ser feitas até 12 de julho no site do CIEE-RS, onde também está disponível o edital. Não há cobrança de taxa de inscrição. Para estudantes de Direito, há possibilidade de atuação em Porto Alegre e mais 62 cidades.