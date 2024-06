Agenda jurídica

A Jornada Internacional de Direito realiza neste ano uma edição especial em auxílio às vítimas das enchentes do RS: União pelo Rio Grande do Sul. Toda a renda será revertida às vítimas das enchentes nas cidades gaúchas. O evento, 100% on-line, será realizado de 26 a 28 de junho com a participação de cerca de 200 palestrantes de todo o Brasil. Para inscrições e mais informações: www.jornadadedireito.com/uniaopelors. Até o dia 02/07, o TJ está sendo realizada a pesquisa nacional para definição da Proposta Inicial de Metas Nacionais, que auxiliará os tribunais de todo o País na formulação das Metas Nacionais do Poder Judiciário. Elas representam o compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, buscando proporcionar à sociedade serviço mais célere, com maior eficiência e qualidade.