Agenda jurídica

O Ministério Público do Rio Grande do Sul lançou uma campanha para arrecadação de material escolar. Com o nome de "Doação Nota 10", a iniciativa pretende estimular a doação de kits de material escolar, incluindo a mochila, para que os estudantes atingidos pelas enchentes possam seguir frequentando as aulas. As doações podem ser entregues na Secretaria das Promotorias de Justiça de todo o Estado.

O Poder Judiciário gaúcho garantiu o repasse de R$ 180 milhões, quantia arrecadada à Defesa Civil do Estado, que irá encaminhar com urgência aos 95 municípios em calamidade pública para o combate aos reflexos causados pela maior catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio.