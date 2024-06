Agenda jurídica

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS), juntamente com o Gabinete de Assessoramento Eleitoral, promove nesta terça-feira, a Oficina Propaganda (Direito Material), com a finalidade de capacitar os promotores eleitorais, assessores e interessados na temática para as eleições de 2024, sob a perspectiva dogmática (direito material e processual) e, sobretudo, prática. O evento, das 9h30min às 11h, será online, com transmissão pelo canal do CEAF no YouTube.

A obra "Vencer a Eleição - Como construir uma campanha competitiva, do planejamento à vitória" (Geração Editorial, 160 páginas, R$ 64,00), trata do apaixonante universo das disputas políticas, que, apenas neste ano de 2024, deverá ter mais de 500 mil candidatos concorrendo a 67.800 cargos eletivos, em todos os municípios do Brasil. Uma eleição municipal envolve diretamente um a cada 100 eleitores, incluindo assessores e cabos eleitorais.