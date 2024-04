Agenda jurídica

Nesta quinta-feira, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) promove o debate: relato acadêmico sobre o mestrado em Portugal. A palestrante será a advogada Mariana Diefenthäle e o debatedor Jorge Trindade, advogado com pós-doutorado em Psicologia Forense. O evento, gratuito e presencial, ocorre às 12h, no 6º andar do instituto.

Estão abertas as inscrições para estágio em diversas áreas e comarcas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O Centro de Integração Empresa Escola (Ciee) oferece vagas para estudantes do ensino médio, superior e pós-graduação. Os interessados devem se inscrever até o dia 29 de abril. As provas online acontecem entre 13 e 20 de maio. O edital e as inscrições estão no sie www.cieers.org.br/estudante/processosseletivos.