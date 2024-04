Agenda jurídica

A região do Vale do Rio Pardo receberá a partir de hoje até a quinta-feira, três eventos do projeto "CAO na Estrada", que tem o objetivo de capacitar a rede de proteção à mulher em todo o Estado. O projeto do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ministério Público ocorre em Cachoeira do Sul, no auditório do Sicredi (rua Saldanha Marinho, 825). Amanhã, em Encruzilhada do Sul, o evento será no Clube do Comércio (Av. Rio Branco, s/nº) e, na quinta, será a vez de Santa Cruz do Sul sediar o CAO na Estrada, na Câmara de Vereadores (Rua Fernando Abott, 940). Uma 3ª via para a regulação da IA: por um Brasil competitivo e responsável no mercado global. A OAB/RS traz a palestra do Dr. Juliano Maranhão no próximo dia 24/04, às 19h, no auditório do 2º andar da entidade.