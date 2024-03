Escolas brasileiras não cumprem lei de educação antirracista

As escolas brasileiras não estão cumprindo a lei de educação antirracista. Mais de 70% das 5.570 cidades brasileiras não cumpre a lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nas instituições de ensino.

A constatação é do procurador Claudiney Rocha, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Goiás (Apeg), ao afirmar que para fazer cumprir as exigências da lei seria necessário ampliar as cotas raciais para os concursos públicos. "Na condição de negro e que estudou em escola pública, creio que as cotas raciais, inclusive em concursos públicos, são fundamentais na promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva", destaca. Para Rocha, quem poderá negar o fato de que professores negros teriam maior adesão à proposta de promover os saberes e a história afro-brasileira”, questiona.

Para Rocha, a lei 10.639/2003 não vem sendo cumprida por uma falha de concepção da política pública dos municípios brasileiros. "Há uma necessidade de estruturar uma política pública prevendo a disponibilização de materiais com a oferta de livros didáticos sobre a história e cultura da população afro-brasileira", explica. O procurador ressalta também que é necessário que haja a formação e capacitação de professores sobre o tema.

O procurador defende ainda cotas raciais quando da realização de concursos públicos para o magistério. "Tem um aspecto importante que é a questão da representatividade dentro do grupo de professores. Por isso, defendo a cota racial no concurso público que seria um diferencial que facilitaria a implementação da lei", acrescenta. Rocha é a favor das cotas raciais em concursos públicos nos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo.

Ele destaca que as cidades de Criciúma e Joinville, em Santa Catarina, e Belém do Pará são exemplos de sucesso da implementação da lei 10.639. "A não implementação da lei resulta em um povo que não sabe de onde veio e como vai saber para onde vai", comenta. O procurador de Goiás diz que no Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 55% da população se declarou preta ou parda. "As pessoas precisam saber que o povo negro foi importante para a formação da sociedade brasileira", destaca.

Para Rocha, infelizmente, há uma sub-representação dos negros em espaços de poder e na iniciativa privada. Uma pesquisa feita pela associação mostrou que somente 30% de cargos gerenciais são ocupados na iniciativa privada por pessoas negras. "Em contraponto, temos um dado alarmante que 77% dos homicídios no Brasil recaem sobre a população negra e que 70% da população carcerária são pessoas negra", lamenta. O procurador de Goiás afirma que há uma hiper representação dos negros nos homicídios e nas cadeias e uma sub-representação nos espaços de pode tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. "Temos que refletir qual o lugar que queremos para os negros na sociedade brasileira. O País não vai avançar sem resolver a questão racial", acrescenta.

O presidente da Apeg destaca que o ensino na história e cultura afro-brasileira precisa ser implementada nas escolas públicas do País. "Os pais podem ajudar ao verificar se há oferta da disciplina na grade curricular das instituições de ensino. Caso não tenha podem acionar, eventualmente, a Defensoria Pública ou Ministério Público para que haja uma correção de rumo e essa política pública seja implementada", comenta.



Luciana Congo, integrante do Coletivo Cuca Congo, afirma que o cumprimento da lei tem que ter a participação das prefeituras e das secretarias municipais de educação, que devem orientar as escolas na elaboração dos projetos pedagógicos relacionados a questão da história e cultura afro-brasileira. Também, segundo Luciana, é preciso garantir uma carga horária para que as escolas possam constituir núcleos de educação antirracista. "É preciso que haja formação para os professores, material didático fornecido pelas secretarias de educação e articulação das escolas com os movimento sociais negros e com as comunidades", acrescenta.

Em Porto Alegre, segundo Luciana Congo, grande parte das escolas municipais possuem núcleos educativos afro-brasileiros e indígenas. "Precisamos de formação com investimentos pelas prefeituras e pelas secretarias municipais de educação para que os professores com mais material didático e informação possam elaborar projetos que garantam a educação antirracista nas escolas", comenta. O Coletivo Cuca Congo (PCdoB) é formado pelas educadoras Luciane Congo, Carolina Schneider, Estela Benevenuto e Carmen Jecy Barros.