Agenda jurídica

A Faculdade de Direito da Ufrgs está com inscrições abertas para a especialização Argumentação Jurídica e Justiça no Século XXI. A pós lato sensu será ofertada na modalidade a distância (EaD) e visa proporcionar ao estudante a compreensão profunda das técnicas de argumentação jurídica, os fundamentos da justiça e os debates atuais. As inscrições e o envio dos documentos devem ser feitos até 4 de março pelo site www.ufrgs.br/argumentacaojuridica/inscreva-se/. A partir do dia 6 de fevereiro não é mais necessário juntar cópias autenticadas nem reconhecer firma em cartório nos processos administrativos da prefeitura de Porto Alegre. Além disso, os cidadãos serão notificados dos atos processuais por meio eletrônico sempre que possível. Aprovado na Câmara de VEreadores no ano passado, o texto é resultado do trabalho desenvolvido por um grupo da Procuradoria-Geral do Município.