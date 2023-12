Agenda jurídica

Em uma parceria entre o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) e a OAB/RS, o Instituto realiza uma sessão solene em homenagem póstuma ao transcurso de 50 anos do falecimento de Oswaldo Vergara, hoje, às 18h, na sala do Conselho da OAB/RS, na rua Washington Luiz, 1110, no Centro Histórico de Porto Alegre. A coordenação do evento é do Dr. César Vergara Costa, membro do Conselho Superior do Iargs.

A Corregedoria Nacional de Justiça realizará nesta quinta, o 8º Fórum Nacional das Corregedorias (Fonacor), no auditório do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. O evento reunirá todos os corregedores-gerais do País para debater as metas e diretrizes estratégicas para 2024 das Corregedorias dos Tribunais (Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual), respectivos Juízes e Juízas Auxiliares e servidores(as).