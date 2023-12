Agenda jurídica

O Núcleo de Debates entre Direito e Literatura do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) promove o encontro "O Processo", de Franz Kafka, nesta quarta-feira, às 19h. O convidado é o advogado Alexandre Triches. O evento presencial e gratuito ocorre no Phanteon da Ufrgs, na avenida João Pessoa, 80.

A Universidade Santo Amaro (Unisa), uma das principais faculdades médicas e jurídicas do País, está com inscrições abertas para o primeiro mestrado do Brasil em Direito Médico. As inscrições para o processo seletivo seguem até 19/2/24; e a prova será realizada em 29/2. Fazem parte do processo seletivo, prova e entrevista. A taxa de inscrição é de R$ 50,00. Mais informações no www.unisa.br.