Uso da tecnologia é aliada nos processos trabalhistas

A questão das provas digitais em processos trabalhistas, o direito de defesa na Justiça do Trabalho e a remuneração de trabalhadores que exercem cargo de confiança foram temas discutidos no 2º Seminário Trabalhista que abordou "Temas atuais e controversos de Direito Material e Processos do Trabalho". O evento organizado pelo Instituto Cidadania Cabanellos foi realizado no Instituto Ling, em Porto Alegre, e reuniu três ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e profissionais do Direito.

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, do RS, desembargador Francisco Rossal de Araújo, fez um resgate histórico do direito de defesa na Justiça - desde o Direito Romano - e, em especial, na Justiça do Trabalho. Ele destacou aspectos como o "princípio da oralidade, a concentração de atos judiciais nas audiências e a importância do princípio de colaboração das partes no processo".

Já o ministro Hugo Carlos Scheuermann, do TST, abordou a questão das provas digitais em processos trabalhistas. "Elas são muito mais precisas e objetivas do que a prova testemunhal que está sujeita a falha de memória e de percepção que é humana", ressalta. Ele acredita que com o uso da prova digital haverá uma celeridade nos processo trabalhistas. "A Prova Digital é um avanço tecnológico. Porém, temos que observar a questão de não invadir a privacidade e a intimidade das pessoas." O ministro cita o exemplo das mensagens de telefone celular. "Temos a questão da intimidade e da privacidade e para que isto se torne público em um processo é necessário adotar uma série de cuidados", acrescenta.

Para o ministro Evandro Valadão, o uso da prova digital significa que a modernidade está chegando ao Judiciário. "Um dos temas polêmicos é sobre a possibilidade de se quebrar a geolocalização de uma pessoa através do telefone celular", destaca. Já o ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte disse que a tecnologia nunca foi estranha ao Direito do Trabalho, pelo contrário, ela surgiu para enfrentar os efeitos da precarização, para dar dignidade aos trabalhadores e diminuir a desigualdade social. "Não podemos estranhar os efeitos da tecnologia nas relações de trabalho", acrescenta.

Segundo Scheuermann, a produção de provas por meios digitais não é, exatamente, uma novidade para a Justiça do Trabalho brasileira. Desde 2020 os tribunais começaram uma ação institucional de formação e especialização de magistrados e servidores na produção de provas por meios digitais. Conforme os ministros do TST, o uso da prova digital é um tema polêmico uma vez que a Constituição Federal, no artigo 5º, garante a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, sendo ressalvado no caso das comunicações telefônicas, a sua quebra mediante ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.