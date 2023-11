Os integrantes do Fórum Interinstitucional Carcerário do Estado do Rio Grande do Sul se reúnem nesta quinta-feira, às 10h, na sala 1.211, do prédio do TJ-RS, em Porto Alegre. Entre os temas, o evento debaterá a implementação das recomendações dos relatórios de inspeção do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no Estado. O YouTube do TJ-RS transmite o fórum ao vivo.

Uma das painelistas no II Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho, em Foz do Iguaçu, que inicia nesta quarta-feira e vai até sexta-feira, será a advogada trabalhista, Carolina Spina, que vai abordar a negociação coletiva no atual cenário jurídico brasileiro. A profissional é a única representante do Rio Grande do Sul. O evento contará com 25 painéis que discutirão temas relacionados às relações de trabalho.