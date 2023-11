Agenda jurídica

O Desembargador Ney Wiedemann Neto, integrante da 6ª Câmara Cível do TJ-RS, é um dos palestrantes do Seminário Internacional "Transformações do Direito e do Estado promovidas pela revolução tecnológica", que acontece no dia 27, em Porto Alegre. O evento tem promoção da Procuradoria-Geral do Estado, em parceria com Escola Superior de Advocacia de Estado. As inscrições podem ser feitas no www.ead.pge.rs.gov.br.

O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) realiza no dia 30 deste mês, às 20h, o jantar comemorativo aos 97 anos da entidade, quando ocorre ainda a posse dos novos associados. O local do evento será o Hotel Plaza São Rafael, na avenida Alberto Bins, 514, Centro Histórico de Porto Alegre. Mais informações pelo WhatsApp (51) 98524-0492 e pelo e-mail [email protected]