Agenda jurídica

As advogadas que integram o Departamento de Direito e Bioética do Iargs, Melissa Telles Barufi e Laura Levy, lançam uma coletânea inédita sobre o assunto, nesta terça, às 19h, na Feira do Livro de Porto Alegre. A obra "Direito de Filiação e Bioética: Uma Ponte para o Futuro" reúne artigos de 13 especialistas nas áreas de Direito e da Bioética.

Está disponível o edital para o processo seletivo do Poder Judiciário para contratação de estagiários do nível médio e técnico. A seleção destina-se à formação de cadastro de reserva com vagas para Porto Alegre (Foro Central e Regionais) como nas unidades integrantes do Tribunal de Justiça. O edital poderá ser acessado na página de estágios do site do TJRS, que também fornece informações aos estudantes sobre instituições conveniadas, documentação necessária e valor da bolsa-auxílio.