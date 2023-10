Agenda jurídica

A diretora da Faculdade de Direito da Ufrgs, a professora Claudia Lima Marques, é a convidada da reunião-almoço do Iargs nesta quarta-feira, com a palestra "A Faculdade de Direito da Ufrgs e a atualização do Código Civil". O encontro ocorre no Salão Germânia, na avenida Independência, 1.299 - 6º andar. Mais informações no (51) 98524-0492.