Conselho Tutelar realiza eleições neste domingo

Com a participação de 259 candidatos, as eleições para o Conselho Tutelar de Porto Alegre serão realizadas no próximo domingo, dia 1º de outubro. O pleito eleitoral oferece 50 vagas para titulares e 100 vagas para suplentes. Os eleitores vão escolher cinco conselheiros por cada uma das dez microrregiões e 100 suplentes para um mandato de quatro anos. A eleição será realizada das 8h30min às 17h em 85 locais de votação na Capital.

A posse dos 50 novos conselheiros titulares responsáveis por atuarem nas dez microrregiões de Porto Alegre está marcada para o dia 10 de janeiro de 2024. Todos os cidadãos que possuem título de eleitor e não têm pendências com a Justiça Eleitoral estão aptos a votar. No dia da eleição, não haverá passe livre nos ônibus de Porto Alegre.

O Conselho Tutelar é responsável por zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e atuar em situações que envolvam violação desses direitos, tendo um papel fundamental na proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Léo Voigt, disse que o Conselho Tutelar na sua concepção foi instituído com base no ECA. "A intenção dos legisladores da época e dos movimentos sociais era instaurar em todas as cidades do Brasil procuradores do interesse da infância e da juventude", ressalta. Conforme Voigt, a figura do conselheiro tutelar foi criada a partir da indicação de candidatos com experiência na defesa dos direitos da criança e do adolescente em situação de risco social. "O interesse é que em todos os territórios haja um procurador focado exclusivamente no interesse das crianças e adolescentes", comenta.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, a vantagem do conselheiro tutelar é que ele está dentro do bairro, ou seja, ele conhece as famílias, a comunidade e as demandas no seu território de atuação. "O conselheiro tutelar é uma pessoa que conhece muitas vezes as famílias mais vulneráveis e têm condições de acompanhar o caso de crianças em situação de negligência, violência, maus tratos, abandono e opressão", explica. Voigt destaca a necessidade dos porto-alegrenses participarem da eleição no dia 1º de outubro. "A diversidade dos territórios das dez microrregiões vai se expressar nas urnas com a escolha dos melhores candidatos", acrescenta.

O coordenador da Unidade de Apoio aos Conselhos Tutelares, Paulo Meira, explicou que o calendário das eleições do conselhos tutelares é nacionalmente unificado, ou seja, acontece a cada quatro anos em todas as cidades brasileiras. "A previsão é que este pleito tenha a participação de 3% a 5% dos eleitores aptos", destaca. El ressalta a ideia apresentada pelo secretário de que o conselheiro tutelar é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes para a comunidade que ele é escolhido. O Conselho Tutelar é um órgão previsto no artigo 131 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 do ECA, que o instituiu como "órgão autônomo, não-jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social.

Conforme Meira, os conselheiros são responsáveis por atender casos emergenciais de suspeita ou confirmação de abuso sexual; maus tratos em todo o seu contexto; abandono de incapaz e toda e qualquer situação que for avaliada como emergencial pelos conselheiros, pela coordenação, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS) ou pelo Poder Judiciário.

Para ser candidato é necessário ter dedicação exclusiva, idoneidade moral (certidões judiciais negativas), 21 anos ou mais, e residir em Porto Alegre por, no mínimo, dois anos. Além disso, é preciso ter Ensino Médio completo, histórico de trabalho e engajamento social na defesa dos direitos da criança e do adolescente por, no mínimo, dois anos. O candidato deve ter ainda participação em 120 horas de cursos sobre o ECA e pleno gozo de aptidões. Também não pode ter sido penalizado com a perda da função de Conselho Tutelar nos últimos cinco anos e deve residir ou ter prestado serviço na microrregião que está se habilitando. A remuneração para o cargo é de R$ 6 mil.