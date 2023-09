Agenda jurídica

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da Comissão Especial de Direito Marítimo e Portuário, promoverá nesta quinta-feira, das 17h às 19h, o evento virtual "Os Reflexos da Reforma Tributária na área Marítima e Portuária". Mais informações no http://centraleventos.oab.org.br.

O Iargs, por meio do departamento de Direito Tributário, realizará o X Congresso de Direito Tributário - Questões Polêmicas, nos dias 28 e 29 de setembro, no auditório da Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre (Aiamu). A reforma tributária será um dos principais temas a serem debatidos no evento, que reunirá 25 palestrantes. Inscrições no https://tributario2023.eventize.com.br.