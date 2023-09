Ex-presidentes da dupla grenal participam de evento na Federasul

A cada mês a Divisão Jurídica da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) traz um convidado de notório saber jurídico e constitucional para falar sobre assuntos da atualidade na área do Direito que mexem com o cotidiano do setor de comércio e serviços. Neste mês o evento ocorre na sexta-feira (15), das 12h às 14h, na Sala Banrisul, dentro da sede da federação.

O tema do próximo Meeting Jurídico é Sociedade anônima e o futuro dos clubes de futebol. Os convidados são Marcelo Medeiros, advogado e ex-presidente do Sport Clube Internacional e Romildo Bolzan, advogado, presidente do PDT regional e ex-presidente do Grêmio Foot – Ball Porto Alegrense.