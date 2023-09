Empresa de advogado gaúcho é selecionada em programa de aceleração da Endeavor

A Endeavor, rede global de empreendedorismo, divulgou nesta semana as 47 empresas selecionadas para o programa Scale-Up. A turma dois de 2023 é composta por negócios com um faturamento médio de mais de R$3,5 milhões no ano passado. Nesta turma, elas estão divididas em seis setores, como fintechs, healthtechs, climate techs, proptechs e web3. Uma dessas empresas selecionadas é a Jusfy, fundada pelo advogado gaúcho Rafael Saccol Bagolin, de Santa Maria.

A startup jurídica tem o objetivo de resolver todas as dúvidas dos advogados em uma só plataforma que reúne as ferramentas necessárias para o dia a dia dos profissionais. O fundador Rafael Bagolin conta que nunca imaginou empreender, mas que o empreendedorismo o buscou. “Tudo começou com um problema que eu enfrentava no próprio escritório, com cálculos matemáticos. Mas 14 anos advogando me trouxeram bastante conhecimento dessas dores. A partir disso, começamos a resolver outros problemas, pois um advogado brasileiro gasta 50% do seu tempo com atividades que não são advogar. Então, a gente está resolvendo isso”, explica.

A Jusfy conta com mais de 10 mil usuários e possibilita a redução de custos operacionais do profissional. As ferramentas jurídicas desenvolvidas pela startup contam com alta tecnologia e inteligência artificial para automatizar e maximizar o tempo dos advogados e dos contadores, possibilitando a realização de cálculos complexos que tomam horas de trabalho e dinheiro, de maneira muito simples e financeiramente mais econômica.

“A gente enxerga na Endeavor um poço sem fim de conhecimento e de aprendizagem, podendo trocar ideias com empreendedores muito mais maduros”, salienta Rafael sobre a Jusfy ser selecionada no programa Scale-Up.

Para Marcus Gil, líder do Scale-Up Endeavor, o objetivo do programa é fomentar ainda mais o empreendedorismo e possibilitar crescimento aquelas empresas que façam a diferença no seu meio. “O empreendedor Endeavor é aquele que está à frente de um negócio que cresce aceleradamente e multiplica seu impacto. Ele mentora, investe em outras empresas e conta a sua história para inspirar novos empreendedores. Esse é o nosso trabalho”, destaca.

Sobre a Endeavor

A Endeavor é a rede global formada pelas empreendedoras e empreendedores à frente das empresas que mais crescem no mundo. No Brasil desde 2000, promove um ecossistema que estimula o crescimento e impacto das empreendedoras e empreendedores que lideram scale-ups. A organização trabalha em três frentes principais: apoiando e acelerando scale-ups para que multipliquem o seu impacto no ecossistema - só em 2022, contribuíram para a geração de mais de R$ 20 bilhões em receita e manutenção mais de 95 mil empregos diretos; oferecendo soluções de inovação aberta para acelerar a estratégia de inovação das grandes empresas e impulsionar o crescimento das scale-ups; e estimulando que as scale-ups sejam exemplos na geração de impactos sociais, ambientais e de governança.