Advogada gaúcha cria startup para agilizar rotina de escritórios de advocacia

Com o objetivo de agilizar as atividades rotineiras, a advogada gaúcha Marceli Brandenburg Blumer criou a EZDocs, uma ferramenta para organizar e facilitar o trabalho de profissionais da área. A proposta desta startup é que advogados não percam tanto tempo com as atividades repetitivas e possam se dedicar à produção intelectual e ao relacionamento com os clientes. A nova legaltech busca auxiliar na análise de dados voltada para o direito, a jurimetria, que pode ser utilizada no desenvolvimento de estratégias de defesa. Desta forma, escritórios de médio e pequeno porte podem otimizar seus processos diários.Segundo Marceli, que é sócia do escritório Messias e Brandenburg Blumer, em Porto Alegre, a ideia de tecnologia jurídica surgiu depois de ela não ter encontrado no mercado ferramentas que atendessem suas necessidades. "As soluções já existentes exigiam conhecimento de programação pelo advogado ou dependiam do suporte de empresas. A EZDocs busca preencher essas lacunas", ressalta a profissional, que empreende na área desde 2019.A plataforma pode ser acessada pelo endereço eletrônico ezdocs.com.br. A startup já possui pré-contrato com três escritórios da Região Sul e tem como expectativa atender interior dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.