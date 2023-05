Judiciário gaúcho apoia a Campanha do Agasalho

Até o dia 30 de junho, todo Judiciário do Rio Grande do Sul vai estar empenhado em coletar o maior número de doações de roupas, cobertores e itens de inverno. As caixas de coleta vão estar espalhadas pelas unidades do Judiciário e no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), na entrada principal e no estacionamento. Junte-se a nós, nas comemorações dos 150 anos do TJRS, para trazer conforto e dignidade neste inverno para quem precisa.

As doações podem ser realizadas até 30 de junho em qualquer comarca do Rio Grande do Sul. Judiciário Solidário: #junto contigo para aquecer corações.



Onde doar em Porto Alegre:



• Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS)

• Palácio da Justiça

• Fórum Central (Prédios I e II)

• Fórum Regional do Alto Petrópolis

• Fórum da Tristeza

• Fórum do Sarandi

• Fórum da Restinga

• Fórum do Partenon



• Roupas

• Pares de calçados

• Cobertores e mantas

• Acessórios como toucas, luvas e cachecóis



Importante lembrar: pense em quem vai receber e entregue as doações em condições de uso. As doações serão entregues para a Defesa Civil da capital. As 165 comarcas do estado também participam desta mobilização do bem. Se você mora na região metropolitana e interior, procure o Foro mais próximo e faça sua doação!