Juizados Especiais Cíveis de Porto Alegre terão expediente interno nesta semana

Agências

A Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) determinou a realização de expediente interno nos 2º, 3º, 4º e 5º Juizados Especiais Cíveis, no Posto Pontifícia Universidade Católica (PUC), no Posto Associação dos Juízes do Rio grande do Sul (AJURIS) e na Vara da Direção do Foro Central, todos na Comarca de Porto Alegre, entre terça (30) e quinta-feira (1). A medida é para a realização de capacitação presencial dos servidores no novo sistema de unidades digitais do Sistema Processual Eletrônico (eproc).LEIA MAIS: Exército de 706 mil menores em 'trabalho infantil perigoso' leva Justiça a fazer mutirãoDurante esse período de três dias, haverá a suspensão dos prazos processuais nos processos físicos e eletrônicos, sem prejuízo da apreciação de medidas urgentes, pela própria unidade, e da realização das audiências já designadas.