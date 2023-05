Corregedores-Gerais da Justiça se reúnem em encontro nacional, em Porto Alegre

Agências

O 91º Encontro Nacional dos Corregedores-Gerais da Justiça (ENCOGE) ocorre a partir desta quarta-feira (24) até a sexta-feira (26), em Porto Alegre, integrando a programação alusiva aos 150 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). A abertura oficial ocorrerá no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, do TJRS, na quarta-feira, às 18h30min.Com a tema central “As Corregedorias-Gerais da Justiça e as demandas sociais estratégicas”, o evento contará com painéis e palestras multitemáticos sobre assuntos que atualmente têm demandado a atuação administrativa das Corregedorias no âmbito, por exemplo, da gestão judiciária eficaz, do sistema penitenciário, da infância e juventude, das estratégias alternativas ao ajuizamento das ações de massa, dos registros civis e da regularização fundiária.LEIA MAIS: STJ decide que paciente tem direito a receber canabidiol da UniãoNa oportunidade, será proferida a conferência magna do corregedor nacional da Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, e entregue a Medalha de Honra ao Mérito ao desembargador Décio Erpen. Nos dias 25 e 26 de maio, as reuniões de trabalho serão no Salão Mercosul do Hotel Hilton Porto Alegre.Durante o ENCOGE acontecerá ainda a 3ª Reunião do Fórum Nacional Fundiário das Corregedorias-Gerais da Justiça, com o tema “Desafios da Regularização Fundiária Rural no Brasil e a Pacificação de Conflitos Coletivos”.