Agenda jurídica

Nesta terça-feira (23), a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) realiza o evento "Advogando no Direito do Médico e do Paciente - 4ª temporada, 2º Episódio - A Institucionalização da Saúde Mental no Poder Judiciário através da resolução 487/2023 do CNJ". O encontro ocorre às 19h, no auditório da sede da OAB/RS, em Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas no Portal de Eventos do site da Ordem.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio Coordenação Nacional das Relações Brasil-China, promove a palestra "Brasil China Legal Forum. Advocacia sob a Perspectiva Internacional. Edição Especial - 19 anos da COSBAN". O evento ocorre de maneira híbrida nesta quarta-feira (24), das 9h às 18h30min no presencial da sede do Conselho Federal da OAB (Brasília) e por transmissão no Youtube.