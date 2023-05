Agenda jurídica

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) promove o evento "Recuperação Judicial e Extrajudicial na Lei 14.193/21: aspectos controvertidos e polêmicos da nova Legislação do Futebol". A apresentação presencial ocorre amanhã, às 18h, na Sala do Conselho da Sede da OAB/RS, na Rua Washington Luiz, em Porto Alegre.

O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS) promove a reunião-almoço com tema "OAB/RS e a sociedade", amanhã, às 12h. A palestra será ministrada pelo presidente da OAB/RS Leonardo Lamachia. Os ingressos custam

R$ 100,00 e podem ser adquiridos na sede do Iargs ou por pagamento via Pix. O evento ocorre na avenida Independência, 1.299, 6º andar. Mais informações WhatsApp (51) 98524-0492.