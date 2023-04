TJRS lança 3° Prêmio Themis de Jornalismo

Luciane Medeiros

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) lançou na manhã desta terça-feira (11) a 3ª edição do Prêmio Themis de Jornalismo. A atividade faz parte da programação dos 150 anos do TJRS, que será celebrado em 3 de fevereiro de 2024. Além do lançamento do Prêmio, foram realizados painéis e debates sobre a transformação digital, o Judiciário, a Imprensa e a sociedade. O 2º Vice-Presidente do TJRS e Presidente do Conselho de Comunicação Social, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, destacou que o Prêmio Themis é uma das formas de aproximar o Judiciário da população, valorizando a imprensa e propiciando à sociedade a sensação de conhecimento da informação, essencial sobretudo em tempos de fake news. "E a forma de combater as fake news é lidando com a verdade. Não é destruindo que chegamos a um lugar, é unindo e acrescentando forças. Buscamos com essa iniciativa integrar o Judiciário, Imprensa e sociedade", ressaltou Silveira, um dos idealizadores da premiação.Ao falar no lançamento do Prêmio Themis, a presidente do TJRS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, reforçou a importância de atuação conjunta do Judiciário e outras esferas da sociedade e o papel relevante da imprensa."É por meio ela (imprensa) que a nação acompanha o que passa perto e ao longe. Vida sem vista é vida no escuro. O Judiciário não pode ser um poder ensimesmado, estamos abertos ao diálogo, buscando permanentemente nos aproximarmos da sociedade sem perder a independência", afirmou.Criado em 2021, o Prêmio Themis reconhece as produções jornalísticas que destaquem as boas práticas do Judiciário gaúcho em relação ao trabalho jurisdicional, às atividades de apoio à sociedade e às ações inovadoras que visam a qualificar a prestação de serviços. "Em 2021, foram 17 trabalhos inscritos no Prêmio e no ano seguinte, 52, um crescimento de 300%", destacou a presidente do TJRS.As categorias temáticas são: Cotidiano da Justiça, Inovação na gestão pública judiciária, Imagem, Universitária e Especial – em 2023, os 150 anos do TJRS. Para saber mais sobre a premiação, acesse a página do Prêmio Themis de Jornalismo no link.