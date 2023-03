Nova diretoria e Conselhos da Adpergs são empossados em ato solene

Agências

A nova Diretoria e os Conselhos Fiscal e Deliberativo da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (Adpergs) tomaram posse na última sexta-feira (24), em ato solene realizado no Clube Jangadeiros. Reeleito ao cargo de presidente da associação, Mário Rheingantz estará à frente da entidade no biênio 2023-2025. Cerca de 200 pessoas prestigiaram a cerimônia de posse, entre Defensores(as) Públicos(as) e autoridades. Para administrar a Adpergs pelos próximos dois anos, o presidente contará com o apoio da Diretoria formada por Maína Ribeiro Pech (vice-presidente Institucional), Rodolfo Lorea Malhão (vice-presidente Jurídico Legislativo), Adriana Hervé Chaves Barcellos (vice-presidente Administrava-Financeira), Thiago Oro Caum Gonçalves (Secretário-Geral), Sirlei Terezinha de Souza Feijó (Diretora de Aposentados e Pensionistas), Saulo Brum Leal Júnior (Diretor Social e Cultural), Diego Rodrigues Quadros (Diretor de Interior), Luiza da Silva Garcia (Diretora de Assistência à Saúde).