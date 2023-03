TRT-4 promove campanha para aumento de cadastros de assuntos no PJe

Agências

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) divulga a campanha “Cadastro de Assuntos no PJe: Um hábito essencial para o melhor funcionamento da Justiça do Trabalho”, com o objetivo de promover a importância de advogadas e advogados cadastrarem todos os assuntos da petição inicial ao ajuizarem um processo no Processo Judicial eletrônico (PJe). O sistema disponibiliza na aba “Assuntos” os termos da Tabela Unificada, bastando selecioná-los e adicioná-los de acordo com os pedidos da inicial. Uma ferramenta de busca de palavras-chaves facilita o trabalho. “Um problema que ocorre muitas vezes é o advogado cadastrar apenas um ou poucos assuntos do processo, e não todos. Isso acaba se refletindo posteriormente no andamento da ação”, explica o presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações, desembargador Cláudio Antônio Cassou Barbosa. A campanha pretende demonstrar que as próprias partes se beneficiam do cadastro correto dos assuntos pelos advogados. Conforme o desembargador Cassou, o cadastramento completo dos temas pode agilizar a tramitação do processo, na medida em que facilita a identificação de pedidos que precisam ser priorizados pelo juízo. Além disso, o cadastro correto dos assuntos do PJe contribui para a precisão dos dados sobre a realidade das ações trabalhistas na 4ª Região. Essas informações possibilitam ao Tribunal, por exemplo, contabilizar quantos processos existem sobre determinado tema. Os dados sobre a frequência dos pedidos embasam o desenvolvimento de políticas judiciárias, projetos estratégicos e ações institucionais do TRT-4, visando uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva.