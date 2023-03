Escola Resultato promove o curso online "Planejamento Sucessório e Patrimonial"

Agências

A Escola de Gestão para Escritórios de Advocacia RESULTATO promove o curso online “Planejamento Sucessório e Patrimonial”, que será apresentado em seis encontros durante os meses de maio e junho, nas terças-feiras, das 19h30min às 21h30min, na plataforma ZOOM. O curso será ministrado pelas advogadas e professoras gaúchas Ana Redecker, Renata Von Mühlen e Fernanda Rabello. O público alvo é composto por empresários, administradores e gestores de empresas familiares, advogados, contadores, economistas, consultores, auditores e demais interessados no assunto.O curso tem como objetivo evitar conflitos familiares, reduzir os custos da sucessão, trazer melhorias na gestão do negócio familiar, minimizar riscos e oferecer segurança para que o negócio tenha continuidade. O intento é proporcionar ao público-alvo o conhecimento de conceitos básicos de direito de família, societário e tributário associados aos aspectos práticos que podem estar envolvidos na elaboração de um plano sucessório apresentando as principais ferramentas e consequências da antecipação da sucessão, com ênfase na economia fiscal.