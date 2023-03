Santo Ângelo será palco do 1º Encontro Regional de Justiça Restaurativa

O 1º Encontro Regional de Justiça Restaurativa será realizado nas próximas quinta (23) e sexta-feira (24), às 8h30min em Santo Ângelo, com o tema "Missões de Paz". Promovido pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, em parceria com o Município de Santo Ângelo e a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), o evento reunirá especialistas que falarão sobre vivências, origens, experiências e o futuro da prática voltada para a pacificação social.

aqui O encontro será realizado na URI e a entrada custa 1 kg de alimento não perecível. Cliquepara se inscrever no evento.

A Justiça Restaurativa é um método que busca valorizar a autonomia e o diálogo, criando oportunidades para que as pessoas envolvidas no conflito (autor e receptor do fato, familiares e comunidade) possam conversar e entender a causa real do conflito, a fim de restaurar a harmonia e o equilíbrio entre todos.