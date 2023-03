OAB publica o gabarito definitivo e o resultado preliminar da 1ª fase do 37º EOU

aqui A Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, por meio da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado (EOU), divulgou, nesta quinta-feira (16), o gabarito definitivo da 1ª fase (prova objetiva) do 37º Exame de Ordem Unificado (EOU). Foi confirmada a anulação de duas questões da prova. Cliquepara conferir o gabarito no site da Ordem.

A lista divulga os nomes dos aprovados em ordem alfabética por seccional e cidade de prova. Ainda é possível entrar com recurso em caso de erro no somatório final da nota, das 12h desta sexta-feira (17) até às 12h de domingo (19), conforme previsto no edital de abertura, por meio da página de acompanhamento do certame.