Foro de São Lourenço do Sul recebe exposição "Agora ou na Hora de Nossa Morte"

O Foro da Comarca de São Lourenço do Sul está com a exposição itinerante “Agora ou na Hora de Nossa Morte”, que retrata casos de feminicídio e foi idealizada em 2017 pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (CEVID/TJRS). A amostra foi desenvolvida em parceria com o Memorial do Judiciário do RS e a Assessoria de Imprensa do TJRS (atual DICOM/TJRS).

A exposição foi aberta ao público no Foro de São Lourenço do Sul no dia 6 de março e fez parte das atividades da 23ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa. O público poderá visitar durante todo o mês de março.