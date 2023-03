Com transmissão pela internet, TJRJ promove seminário sobre Direito do Consumidor

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) promove, nesta sexta-feira (17), a partir das 9h, o “Seminário Desafios Contemporâneos à Proteção e à Defesa do Consumidor no Brasil”. O seminário terá transmissão ao vivo pela internet, por meio do canal do Procon/RJ, no Youtube.

O evento contará com 11 palestras que versarão sobre temas atuais e relevantes do Direito do Consumidor e tem o objetivo de produzir conteúdo acadêmico, voltado à educação e à informação de consumidores e fornecedores sobre seus direitos e deveres recíprocos, prevenindo e/ou solucionando, na prática, demandas cotidianas.