CNJ lança campanha nacional em apoio aos direitos das crianças

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou, nesta quarta-feira (15), a campanha nacional “Se Renda à Infância”. Ao entregar a declaração do Imposto de Renda (IR) de pessoas físicas e jurídicas à Receita Federal, contribuintes podem escolher a opção de destinar uma parte para projetos sociais relacionados com direitos das crianças, que gera um abatimento do valor que se tem a pagar, ou um acréscimo do valor de restituição do IR.

Contribuintes têm até o dia 31 de maio para fazer a opção de destinação de parte do seu Imposto de Renda a projetos de apoio à proteção e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Em vigor pelo terceiro ano consecutivo, a campanha do CNJ busca, neste ano, trazer foco e dar voz às diversas infâncias presentes no Brasil: indígenas, negras, com deficiência e de povos e comunidades tradicionais, por exemplo.

Para participar, a pessoa deve preencher a declaração no formato completo, fazer a opção da destinação na ficha da declaração, selecionando o campo "Criança e Adolescente". Depois disso, basta escolher qual será a destinação do recurso – se para um fundo nacional, distrital, estadual ou municipal – e preencher o campo que indica qual unidade da Federação ou cidade vai receber a aplicação dos recursos.